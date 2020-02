Il était coutumier du fait. Ce jeudi soir, alors qu’il n’était pas sur la feuille de match pour le quart de finale du Coupe du Roi entre le Real Madrid et la Real Sociedad (3-4), Gareth Bale (30 ans) s’est distingué une nouvelle fois pour avoir quitté Santiago-Bernabeu avant le coup de sifflet final.

Selon As, le Gallois est parti de l’enceinte madrilène à la 80e minute alors que le score était de 4-1 pour la Real Sociedad. C’est la 5e fois que l’ancien joueur de Tottenham part avant la fin d’une rencontre. C’était notamment arrivé contre l’Espanyol Barcelone en décembre et plus récemment contre le FC Séville.