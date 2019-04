La saison d’Isco au Real Madrid est loin de ressembler à un long fleuve tranquille, tout comme la saison du club madrilène en général d’ailleurs. L’Espagnol a connu un changement de statut avec chacun des entraîneurs qui se sont succédé, où il est passé de titulaire avec Lopetegui à remplaçant avec Solari, avant de revenir dans le onze de départ avec Zidane. Et cela a forcément lancé de nombreuses rumeurs de départ d’Isco, lui dont les dirigeants madrilènes voulaient se séparer lorsque Solari était encore en place.

Mais depuis le retour de Zizou sur le banc des Merengues, la donne a changé. Comme l’indique Marca, un départ d’Isco cet été n’est plus à prévoir, puisque ZZ compte sur lui au milieu de terrain, et que le joueur souhaite continuer l’aventure à Madrid, lui qui est lié au Real jusqu’en 2022. Le quotidien espagnol indique également que ce n’est pas seulement pour des raisons sportives qu’Isco désire rester dans la capitale espagnole, mais aussi familiales, puisqu’il a un fils qui n’habite pas très loin de Madrid, et qu’il ne veut pas s’éloigner de lui. De même, Isco attend un deuxième enfant avec sa compagne, et préférerait pour cette raison ne pas avoir à déménager cet été.