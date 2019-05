Invité dans l’émission « Quotidien » sur TMC jeudi soir, Karim Benzema (31 ans) a évoqué son excellente saison au Real Madrid (21 buts marqués en Liga), mais pas seulement. Interrogé sur son avenir, l’attaquant français ne se voit pas revenir en Ligue 1 avant la fin de sa carrière.

« Me voir rejouer dans un club français un jour ? Je suis dans le meilleur club du monde... C’est difficile parce que je cherche le très haut niveau. Mais après, en France, je n’ai que Lyon comme club de cœur. J’ai laissé une très bonne image à Lyon, donc j’aimerais que ça reste comme ça. Donc la réponse est non, pour le moment non, je ne reviendrais pas, » a ainsi confié le buteur madrilène. Pour rappel, Karim Benzema reste sous contrat jusqu’en 2021 avec les Merengues.