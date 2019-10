Alors que le FC Barcelone a facilement battu Eibar ce samedi (3-0), le Real Madrid a de son côté perdu contre Majorque (0-1). Avec cette première défaite de la saison en Liga, la Casa Blanca a laissé la première place du championnat au Barça. Peu de temps après le coup de sifflet final, le gardien belge Thibaut Courtois a donc tenté d’expliquer ce revers.

« Nous avons retrouvé le Mallorca que nous attendions. Le coach nous avait dit qu’ils allaient commencer avec beaucoup d’enthousiasme et d’intensité. On a essayé d’égaliser dans le match, mais on a eu du mal à le faire dans les 5-10 premières minutes. Et au final, on n’a pas réussi, a déclaré le gardien madrilène. On a eu des occasions mais il nous a manqué la passe décisive. Ils n’ont pas eu d’autres opportunités. C’est dommage car je pense que nous aurions dû gagner. »