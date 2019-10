Alors que la saison avance, Christian Eriksen est de plus en plus au cœur de l’actualité mercato. Et pour cause, son contrat avec Tottenham expire en juin prochain, et tout porte à croire qu’il ne va pas prolonger. Un départ cet hiver semble donc l’option la plus probable, et permettrait à Tottenham de récupérer quelques sous. Les plus grands clubs sont à l’affût, et le Real Madrid fait partie des principaux candidats.

Et comme l’explique le quotidien AS, l’arrivée du Danois en janvier ne représenterait aucun problème d’un point de vue financier, puisque les Merengues sont largement en mesure de lui offrir les six millions d’euros de salaire qu’il devrait demander. Contrairement à Paul Pogba, il ne briserait pas la hiérarchie salariale de l’effectif, toujours selon le média espagnol.

