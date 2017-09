Prêté à Heerenveen jusqu’à juin 2018, Martin Ødegaard (18 ans) a lâché une information de poids sur son avenir au micro de VG Sport, au sortir du nul entre les Espoirs de la Norvège et d’Israël (0-0).

« Mon contrat expire-t-il en 2018 ? Non, c’est probablement un peu plus long que cela. Combien de temps ? Un peu plus long (rires). Je ne peux pas trop en dire à ce sujet », a confié le jeune Norvégien, révélant donc qu’il avait prolongé son bail avec la Casa Blanca. Reste désormais à savoir s’il y aura un avenir.