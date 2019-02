En tête face à Girona, le Real Madrid s’est écroulé pour au final s’incliner 2-1. Un résultat très décevant pour les Merengues qui se retrouvent désormais à 9 points du FC Barcelone et à 2 longueurs de l’Atlético de Madrid. Toutefois, Santiago Solari ne s’est pas montré inquiet très inquiet à l’issue de la rencontre. « C’est dommage, trois points nous ont échappé et les concurrents directs ont gagné. Dommage parce que nous étions sur une bonne série. Ce sont des points de perdus, nous sommes maintenant trois points plus loin qu’hier » a-t-il lâché.

Distancée dans la course au titre, la Casa Blanca devra négocier un déplacement à haut risque du côté de Levante avant de recevoir le FC Barcelone lors d’un Clàsico (à suivre sur notre live commenté). Deux échéances cruciales pour la suite de la saison des Madrilènes qui pourraient leur permettre de réduire l’écart selon Santiago Solari : « pas du tout, pas du tout, il y a un autre match la semaine prochaine, nos rivaux aussi, tous les matches sont difficiles, comme Girona l’a montré aujourd’hui, nous devons continuer à gagner pour essayer de réduire l’écart. »