Cet après-midi à 16h15, le Real Madrid se déplace au Camp Nou pour y affronter le FC Barcelone (à suivre en direct commenté sur notre live). Un choc qui compte pour la dixième journée de Liga. Présent en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur de Merengues Julen Lopetegui en a profité pour réagir aux rumeurs sur sa situation personnelle.

« Je ne me concentre que sur mon travail d’entraîneur. Je ne suis pas au courant de ce que dit la presse, cela ne mène à rien. Je veux juste gagner demain et c’est tout ce que je peux dire, » a ainsi confié le technicien du Real. Ce dernier se trouve sur un siège éjectable et pourrait rendre son tablier en cas de défaite face au Barça.