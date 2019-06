Juste après la victoire de Chelsea en Ligue Europa face à Arsenal (4-1), Eden Hazard (28 ans) a annoncé son départ des Blues après sept années de bons et loyaux services. L’international belge devrait rallier selon toute vraisemblance, le Real Madrid cet été. Si les négociations se poursuivent entre les deux parties, les Merengues souhaitent finaliser au plus vite la transaction.

Selon les informations d’El Transistor, le directeur général de la Casa Blanca Jose Angel Sanchez a débarqué à Londres pour accélérer le processus. Et visiblement, ça a marché. l’émission Chiringuito annonce en effet que l’officialisation du transfert du Belge chez les Merengues devrait tomber entre cet après-midi et demain matin. L’arrivée du Diable Rouge à Madrid devrait se finaliser entre 100 et 110 millions d’euros.