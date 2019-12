Le week-end se termine et un bon nombre de supporters attendent cette nouvelle semaine. En effet, ce mercredi (20h00), le FC Barcelone et le Real Madrid ont rendez-vous suite au report de leur rencontre plus tôt en Liga. Un cadeau de Noël en avance qui pourrait mettre une nouvelle fois en avant Karim Benzema.

En effet, l’attaquant français est en forme cette saison. Toutes compétitions confondues, le numéro 9 madrilène a inscrit 15 buts et 7 passes décisives en 20 rencontres. Des performances qui rappellent celles qu’il avait lorsqu’il était entraîné par un certain José Mourinho. C’est sous ses ordres qu’il a eu les meilleures statistiques avec pas moins de 127 buts et passes décisives (78 buts et 49 passes décisives) en 150 matchs entre 2010 et 2013.