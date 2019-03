C’est une pratique fréquente pour le journal espagnol Marca. Souvent, le média laisse la parole aux supporters sous forme de sondage afin que ces derniers donnent leur avis sur leur club de cœur. Cette fois, c’est aux supporters du Real Madrid que le sondage s’adressait, et ces derniers devaient choisir une recrue et un entraîneur pour la saison prochaine.

En terme de joueurs, le plus demandé est Kylian Mbappé (70% des voix). Le natif de Bondy devance assez largement Eden Hazard (13%), Harry Kane (7%) et Neymar (7%). Au niveau des entraîneurs, deux arrivent au coude à coude : Jürgen Klopp (32%) et Zinedine Zidane (32% également). Reste à savoir si les supporters seront écoutés par Florentino Perez...