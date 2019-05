Invités à donner leur préférence entre Kylian Mbappé et Neymar par As, les supporters du Real Madrid se sont exprimés en nombre. Plus de 134 000 personnes ont ainsi voté et le verdict est sans appel.

L’attaquant international tricolore du Paris SG a récolté 91,98% des suffrages, tandis que le Brésilien n’a lui obtenu que 8,02% des votes. C’est ce qu’on appelle un véritable plébiscite. La patron de la Casa Blanca Florentino Pérez, visiblement à l’affût sur les deux dossiers, sait à quoi s’en tenir.