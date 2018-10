Désigné comme l’un des principaux favoris pour le Ballon d’Or, Luka Modric a beau avoir remporté la Ligue des Champions et disputé une finale de Coupe du Monde, le Croate est beau joueur vis-à-vis des Français. Après avoir déclaré qu’il donnerait le Ballon d’Or à Antoine Griezmann, le milieu de terrain s’est également penché sur le cas de Kylian Mbappé. Encensé de toutes parts en France, le joueur du Paris Saint-Germain a également bluffé le Merengue.

« Mbappé, lui, c’est un talent extraordinaire, une magnifique promesse pour le futur mais qui a déjà affiché un grandissime niveau. Il est vraiment très spécial. Je me souviens que mon coéquipier de la sélection, Daniel Subasic, m’avait dit un jour : “Il y a un jeune joueur à Monaco, tu vas voir, il est incroyable et un jour il sera l’un des meilleurs du monde !”. Il me parlait déjà de Mbappé alors qu’il n’était pas encore connu. Je suis sûr que Kylian va encore progresser », a-t-il déclaré à France Football.