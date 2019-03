Recruté par le Real Madrid en 2015 en provenance du club norvégien de Strømsgodset, Martin Ødegaard (20 ans) ne comptabilise que deux apparitions avec le Real Madrid. Prêté cette saison du côté du Vitesse Arnhem, l’international norvégien a marqué 6 buts en 27 rencontres. En fin de contrat cet été, Martin Ødegaard va se poser avec ses dirigeants pour parler de son avenir, comme il l’a expliqué dans une interview pour AS.

« Il existe plusieurs possibilités pour mon avenir et nous devrons parler à la fin de la saison. En ce moment, je suis concentré sur mon équipe. Comme je l’ai dit, nous n’avons pas encore parlé à Madrid et je ne sais pas ce qu’ils vont penser de moi. On aura le temps de parler dans quelques mois lorsque mon prêt sera terminé. Ce qui est vraiment important pour moi, c’est d’avoir plusieurs minutes de jeu et à Madrid, je sais que c’est très difficile. À la fin de la saison, nous discuterons et nous trouverons ensemble une solution bénéfique pour tout le monde », a ainsi déclaré Martin Ødegaard.