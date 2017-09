Le début de saison du Real Madrid ressemble à un long fleuve tranquille. Quelques soubresauts viennent perturber ce cours des plus calmes. Gareth Bale a notamment ainsi été sifflé par le public du Santiago Bernabeu. Florentino Pérez, président du club merengue, a volé à son secours sur les ondes de la radio espagnole Cadena SER.

« Gareth Bale est l’un des grands joueurs que nous avons et nous sommes ravis de l’avoir. Il a gagné 11 titres en 4 ans et il a été prépondérant lors d’une finale de Coupe du Roi, et sur deux ou trois finales de Ligue des Champions. Il a eu un rôle important, mais il a une blessure et il a besoin de temps. Nous espérons voir le grand Bale de ses dernières années », a-t-il lancé. Le Gallois appréciera le soutien.