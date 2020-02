Suite des quarts de finale de Copa del Rey ce jeudi soir. Au Stade Santiago Bernabeu, le Real Madrid de Zinedine Zidane accueille la Real Sociedad d’Imanol Alguacil. Sur une série de huit victoires d’affilée toutes compétitions confondues, les Merengues vont tenter de rester dans cette bonne passe en obtenant leur billet pour le dernier carré. En face, le club basque, battu par Leganés en Liga ce week-end (1-2), va tenter de rebondir et de créer la surprise.

Pour cette rencontre de coupe à la maison, le technicien français aligne un 4-4-2 à plat et change pas mal de choses. Alors que Ramos, Valverde, Kroos et Benzema gardent leur place de titulaire, le reste change avec la présence d’Areola dans les cages, Nacho, Militao et Marcelo en défense, James au milieu, et enfin Vinicius et Brahim Diaz aux avant-postes. De l’autre côté, le coach espagnol sort aussi un 4-3-3 avec un trio offensif Januzaj-Isak-Oyarzabal.

Les compositions officielles

Real Madrid : Areola - Nacho, Militao, Ramos, Marcelo - Valverde, Kroos, J. Rodriguez - B. Diaz, Benzema, Vinicius

Real Sociedad : Remiro - Gorosabel, Aritz, Le Normand, Monreal - Zubeldia, Merino, Odegaard - Januzaj, Isak, Oyarzabal