Auteur de gestes d’humeur à l’encontre du jeune Sergio Reguilon lors de l’entraînement du jour, le défenseur central du Real Madrid Sergio Ramos s’est excusé sur Twitter. « Même si on ne dirait pas, ce sont des situations habituelles, mais ce n’est pas une excuse. Je n’aurais pas dû réagir comme ça. Nous sommes toujours à fond. Pas vrai Regui (Sergio Reguilon, ndlr) ? Au final, nous avons gagné dans la même équipe. Rideau et en avant pour le match de demain », a-t-il posté sur son compte, en bon capitaine.

Son jeune partenaire lui a d’ailleurs répondu, ne semblant pas lui en tenir rigueur. « Toujours avec mon équipe et mon capitaine, allons chercher la victoire demain (contre Plzen en Ligue des Champions, ndlr) », a-t-il lancé. Tout est bien qui finit bien.

Aunque no os lo parezca, son situaciones bastante habituales, pero no es excusa, mi reacción no debió ser esa.

Nosotros siempre vamos a full, ¿verdad, Regui ? ¡¡Al final victoria del equipo juntos @sergio_regui !!

Carpetazo y a por el partido de mañana.#HalaMadrid pic.twitter.com/PIFNFqV6mj

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 22 octobre 2018