Pour la troisième année d’affilée, le Real Madrid a souleve la plus prestigieuse des compétitions européennes. Au cours cette campagne, deux buts d’anthologie ont été inscrits. On parle bien évidemment du ciseau de Cristiano Ronaldo en demi-finale face à la Juventus (3-0) et du retourné acrobatique de Bale en finale face à Liverpool (3-1).

Des buts qui rappellent forcément la reprise de volée de Zinédine Zidane en finale de la Ligue des Champions 2002, face au Bayer Leverkusen (2-1). Pour Jorge Valdano, ancien directeur sportif du Real Madrid, sa préférence va à celui de ZZ. « Choisir l’un de ces buts enlève du mérite aux autres. Mais je garde celui de Zidane. Tout en tirant mon chapeau aux deux autres », a-t-il déclaré sur Onda Cero. Question de goût.