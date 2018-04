Arrivé au Real Madrid en 2011, Raphaël Varane est aujourd’hui considéré comme un cadre du vestiaire de la Maison Blanche. A 24 ans, le défenseur français (41 sélections, 2 buts) semble aujourd’hui arrivé à maturité. Avec la confiance dont il jouit auprès de Zinédine Zidane, il semble bénéficier désormais d’un nouveau statut au sein du club madrilène.

Mais en interne, il se dit que certains aimeraient voir Varane prendre un peu plus ses responsabilités, notamment lors des absences du capitaine Sergio Ramos. « Cependant, Raphaël se réfugie encore trop derrière la forte personnalité de Ramos, son compagnon de la charnière. On aimerait le voir s’imposer un peu plus comme un leader, notamment quand Sergio n’est pas là et que Varane est accompagné de Nacho ou de Vallejo. On attend de lui qu’il soit le patron », a expliqué un habitué du centre d’entraînement merengue dans des propos relayés par L’Equipe.