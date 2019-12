Resté sur le banc contre le Club Bruges en Ligue des Champions, il n’en fallait pas plus pour que Gareth Bale revienne à nouveau dans les médias espagnols. Alors que son agent a déclaré récemment qu’il pourrait envisager d’ouvrir la porte à un départ du Real Madrid cet hiver, Zidane lui affirme qu’il compte bel et bien sur le Gallois. Le coach madrilène s’est exprimé ce samedi en conférence de presse à la veille d’un déplacement périlleux du côté de Valence (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato).

« Je ne pense pas que le rôle de Gareth soit moins important. Je prends des décisions et l’autre jour Gareth n’a pas joué. Il est là et je vais continuer à compter sur lui. J’ai 25 joueurs et ils sont tous importants pour moi. Nous pouvons parler des uns et des autres, mais pour moi ils sont tous très importants. Je suis ici tous les jours avec eux et au final, c’est la chose la plus importante. Lors du choix des joueurs, ils sont à la disposition de l’entraîneur. Gareth est aussi important que les autres », martèle un Zidane un brin agacé par les questions entourant l’ancien de Tottenham.