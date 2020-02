En conférence de presse vendredi en début d’après-midi, Zinedine Zidane s’est longuement penché sur le cas de Sergio Ramos. Le technicien français a avoué être pour la participation de son joueur aux JO cet été. Il a également soutenu son joueur, dont la prolongation est au cœur des débats puisque son contrat prend fin en juin 2021.

« Je vois la prolongation de Sergio comme une chose facile. Je veux avoir Sergio avec moi. Je le sens bien ». En plus d’être son capitaine, le défenseur est aussi l’un des éléments qu’il utilise le plus et qui n’a jamais été un remplaçant avec Zizou. « Il est notre capitaine, notre leader et notre joueur référence (...) Moi, je prends les décisions. Il est très important pour tous les supporters et les joueurs ». Des mots qui feront plaisir à Sergio Ramos !