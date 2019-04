Zinedine Zidane était présent en conférence de presse ce mercredi à Valdebebas. Et avec le retour de blessure de Thibaut Courtois, le coach du Real Madrid n’a pas pu éviter les questions au sujet de son choix pour les gardiens d’ici la fin de la saison et pour le prochain exercice. Déguisées ou pas, ce sont près de 8 questions qui lui ont été posées. Le Français y a répondu, sans vraiment y répondre, parfois même agacé.

« Courtois est disponible et c’est une option, on verra demain. Ce n’est pas le moment de parler des gardiens. Les gardiens sont sous contrat. C’est ma responsabilité, mais ce n’est pas le moment de parler de ça. La saison prochaine, ce sera plus clair pour tout le monde, mais je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai pas qui jouera en Liga et en Ligue des Champions. Vous le verrez la saison prochaine. Je le disais il n’y a pas si longtemps. J’ai les trois meilleurs. Il y a les deux et un jeune qui a de l’avenir. Keylor et Thibaut sont très bons. C’est facile pour vous, mais pour moi c’est compliqué quand je dois choisir. Le plus dur pour moi, c’est de laisser des joueurs à la maison. Les joueurs sont ici pour s’entraîner », a-t-il lâché en substance.