Zinedine Zidane se trouvait en conférence de presse avant le derby contre l’Atlético de Madrid (à suivre en live commenté ici). Face aux médias, le coach du Real a évoqué plusieurs sujets dont la situation de Ferland Mendy, arrivé cet été en provenance de l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche a joué 12 matches de Liga et s’impose progressivement au sein de la Casa Blanca.

Le technicien français a félicité son joueur pour ce qu’il fait à Madrid et le pousse à poursuivre dans cette voie. « Je le connais depuis longtemps en championnat de France. Il a beaucoup de qualités défensives et offensives. Il aime la compétition, les duels, et il le prouve. Il vient d’arriver et sait que peu à peu il s’imprègne de ce qu’est le Real Madrid. Son intégration a été très bonne », a déclaré Zidane.