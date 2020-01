Zinedine Zidane (47 ans) cartonne au Real Madrid. Après avoir inscrit son nom dans l’histoire des Merengues en tant que joueur, le Ballon d’Or 1998 est en train de répéter la même chose en tant qu’entraîneur. Ce dimanche, la Casa Blanca a ajouté une onzième Supercoupe d’Espagne à son palmarès en disposant de l’Atlético de Madrid (0-0, 4-1 t.a.b.). Un succès portant le total de titres du technicien tricolore au Real Madrid à dix, parmi lesquels on compte 9 victoires en 9 finales disputées.

Une statistique impressionnante, qui montre bien l’impact et la réussite de Zizou sur le banc des Merengues, sur laquelle est revenu le Français en conférence de presse avant d’évoquer la rencontre face à l’Atlético : « au final, nous sommes tous ensemble et nous avons bien préparés ces matchs, ces finales. Je ne sais pas pourquoi nous avons gagné neuf fois sur neuf, parce que ce club est ainsi fait. Ce n’était pas simple, il a fallu de la patience, de la tranquillité... À la mi-temps, nous ne savions pas comment parvenir à ouvrir le score, comment marquer des buts, mais nous avons été patients. Nous y avons cru jusqu’à la fin, comme toujours. Ce n’est jamais facile de gagner un trophée et encore moins face à l’Atlético. Les deux équipes ont eu des occasions. Maintenant, il nous reste beaucoup de compétitions. Nous devons être heureux, mais il y a encore beaucoup à faire ». En tant qu’entraîneur, Zidane a remporté trois Ligues des Champions, une Liga, deux Supercoupes d’Europe, deux Coupes du monde des clubs et désormais deux Supercoupe d’Espagne.