Avec la concurrence de Thibaut Courtois, Alphonse Areola n’a pas beaucoup joué avec le Real Madrid, où il est arrivé cet été en provenance du Paris Saint-Germain (prêt d’une saison). Mais ce samedi, face à Alavés (2-1), le gardien français a été titularisé par Zinedine Zidane, vivant donc son quatrième match sous la tunique madrilène. Un choix sur lequel est revenu le coach madrilène en interview d’après-match, dans des propos relayés par AS.

« Ce sont des joueurs de l’équipe (Areola, Militao et Isco, ndlr) et ils ont le droit de jouer. Dans l’équipe, il y a de très bons joueurs qui pourraient jouer dans n’importe quelle autre équipe. (...) C’était la décision du jour, il fait partie de l’équipe, il s’entraîne bien et nous a sauvés aussi. Un peu comme Courtois quand c’est son tour. Aujourd’hui, c’était au tour d’Areola et il s’en est très bien sorti », a déclaré le champion du Monde 1998, faisant allusion à la parade de son gardien en toute fin de rencontre. Le gardien prêté par le PSG a donc su saisir sa chance si l’on se fie aux déclarations de Zinedine Zidane.