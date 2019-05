Depuis quelque temps, les supporters du Real Madrid s’inquiètent pour l’avenir de leur capitaine, Sergio Ramos, dont les relations avec le président, Florentino Pérez, sont plutôt froides, ce qui pourrait le pousser vers la sortie, au grand dam des fans merengues. Mais comme l’indique Marca, l’entraîneur du Real, Zinedine Zidane, ne compte en aucun cas laisser partir son défenseur central, véritable figure de proue du club.

Les deux hommes ont eu une longue discussion avant la fin de la saison pour s’expliquer sur l’année prochaine et les plans du Real concernant le mercato. Le technicien français a tenu à rassurer Sergio Ramos sur son rôle et les objectifs de l’équipe madrilène. L’Espagnol devra désormais rencontrer son Florentino Pérez dans les prochains jours afin de clarifier totalement sa situation. Pour le moment, un départ de Ramos semble plutôt peu probable, sachant que le joueur de 33 ans a reçu peu de propositions alléchantes, mis à part en Chine, une destination qui ne l’attire pas, lui qui veut continuer à évoluer au plus haut niveau en Europe.