Et si l’idylle entre Sergio Ramos et le Real Madrid s’achevait brutalement ? Ce vendredi, la presse espagnole lâche une véritable bombe sur l’avenir du capitaine madrilène. Hier soir, El Chiringuito évoquait que le défenseur central âgé de 33 ans s’interrogeait très clairement sur son avenir. Une information confirmée par Marca puis reprise par AS dans la foulée. Mais qu’est-ce qui pourrait inciter Ramos à quitter la Casa Blanca cet été ? Le principal protagoniste penserait qu’un départ serait bénéfique pour les deux parties.

On le sait, le Real Madrid s’apprête à vivre un mercato estival crucial pour son avenir. Plusieurs joueurs pourraient ainsi quitter le navire dans les prochaines semaines. Un départ de l’international ibérique pourrait insuffler une nouvelle dynamique à l’équipe dirigée par Zinedine Zidane. En parallèle, découvrir un nouveau championnat donnerait un nouveau souffle à la carrière de l’intéressé. Ces derniers mois, Manchester United et le PSG auraient sondé l’entourage du natif de Camas, mais ces avances on été éconduites.

Le torchon brûle entre Florentino Perez et Sergio Ramos

Cette fois, la tendance s’avérerait différente. En effet, la discussion tendue avec Florentino Perez quelques minutes après l’échec retentissant face à l’Ajax en Ligue des champions, aurait clairement laissé des traces au sein du clan Ramos. Absent lors des derniers matchs du Real Madrid, Sergio Ramos a quitté l’Espagne pour quelques jours et ne compte pas revenir avant le rassemblement de la sélection espagnole pour les matchs face aux Iles Féroé et la Suède début juin. Pour le moment, la direction madrilène n’a aucune nouvelle du frère de Sergio Ramos (son agent), ni de ses avocats.

Mais les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir du capitaine emblématique du Real. Reste également à connaître la position de Zinedine Zidane dans ce dossier brûlant. On imagine mal le technicien français se passer des services du taulier de son vestiaire. Plus que jamais, le torchon brûle entre le numéro 4 merengue et Florentino Perez. Très apprécié par les supporters, ce dernier reste la figure de proue du Real Madrid sur et en dehors du terrain. Les pensionnaires du Bernabeu vont-ils se résoudre à perdre un élément indispensable de leur vestiaire ? Affaire à suivre...