Huit jours après sa défaite à l’Orange Vélodrome contre le LOSC (1-2), l’Olympique de Marseille affrontait le Stade de Reims ce samedi soir dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Mais au stade Auguste-Delaune, le club phocéen a encore perdu sur le même score. Après l’ouverture du score de Dingomé, Suk a en effet doublé la mise pour les Rémois. N’Jie a sonné la révolte en fin de match, mais ça n’a pas suffi. Quelques minutes après le coup de sifflet final, Luiz Gustavo a fait le point sur ce match au micro de Canal + Sport. Le Brésilien a expliqué qu’il fallait arrêter de parler et que les Phocéens devaient désormais réagir.

« Je pense que peu importe que je parle après le match car ça ne change pas beaucoup. On parle, on parle mais ça ne change pas beaucoup... Maintenant, on a juste besoin de rester concentrés pour continuer à faire les matches qu’ils nous restent, être sérieux, donner dans tous les matches pour le club, les supporters et pour essayer de gagner les prochains matches. (...) On n’est pas dans la meilleure situation pour parler de quelque chose. On a besoin de s’améliorer, c’est tout. On ne peut pas dire qu’on va faire ça ou ça parce que comme je l’ai dit, on a beaucoup parlé mais on reste simples, on continue et on sait bien qu’on n’a pas bien démarré. Mais c’est la vie, c’est le foot et on va travailler pour essayer de changer cette situation », a expliqué le joueur âgé de 31 ans.