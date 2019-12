Alors que la France subit une vague de manifestation et de gréve sur tout le territoire, le Stade Rennais a fait face à un problème météorologique après sa victoire à Metz (1-0). Alors qu’ils devaient rentrer en Bretagne après la rencontre, les Rennais ont passé la nuit en Lorraine à cause du brouillard.

« En raison du brouillard mercredi soir et des mouvements de grève de ce jeudi, les Rouge et Noir sont toujours à Metz mais devraient pouvoir décoller ce midi », a indiqué le club dans un communiqué. Les Rouge et Noir vont pouvoir rentrer et participer à l’entraînement du jour.