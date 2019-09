Le Stade Brestois et le Stade Rennais se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0), hier soir, dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1. Le score aurait été différent sans cet épisode confus qui a eu lieu peu après l’heure de jeu dans une action mettant en scène l’assistance vidéo. Un fait de jeu qui forcément joue en la défaveur des Bretons, de quoi agacer leur entraîneur, Julien Stéphan, qui s’est exprimé à ce sujet après le match.

« On ressent de l’incompréhension totale. C’est une situation qui aurait pu et dû nous permettre d’ouvrir le score et peut-être de gagner à la fin. J’ai revu les images, pour moi, il n’y a pas faute. C’est la première fois que je vois un arbitre accorder un but après avoir échangé avec ses collègues, puis après avoir demandé à reprendre le jeu à plusieurs reprises », a expliqué le coach rennais.

