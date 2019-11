Jeudi soir (18h55), le Stade Rennais jouera son avenir européen face à Cluj (match à suivre en direct commenté sur notre live) pour le compte de la quatrième journée de Ligue Europa. Un déplacement périlleux qui pourrait donc mettre un terme à l’aventure continentale pour les Bretons en cas de défaite. Avec un point sur neuf possibles au compteur, les hommes de Julien Stéphan n’ont plus le choix s’ils souhaitent conserver une chance de sortir des poules.

« Demain, c’est un quart de finale et si on remporte ce quart de finale, on aura le droit d’aller jouer une demi-finale à Glasgow. Voilà. C’est dans cet esprit-là qu’on doit l’aborder. On a pris un point sur neuf sur les trois premiers matches, avec deux rencontres à domicile. Il nous faudra a minima sept, mais plus sûrement neuf points à prendre, donc trois victoires dont deux à l’extérieur si on veut sortir de la poule. C’est une tâche qui s’annonce extrêmement compliquée, » a ainsi commenté Stéphan. De son côté, Cluj se rapprocherait d’une qualification en cas de victoire contre Rennes. Cette affiche entre les deux équipes s’annonce prometteuse...

