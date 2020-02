Battu par le LOSC mardi soir dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1 (0-1), le Stade Rennais est toujours troisième mais n’a plus que trois unités d’avance sur la formation nordiste. Et en cas de victoire ce mercredi soir de l’OM à Saint-Etienne (21h, à suivre en direct sur notre site), le club breton pourrait compter six points de retard sur les Phocéens. Une défaite qui fait mal donc mais le président du SRFC Olivier Létang ne s’inquiète pas pour le moment.

« On a toujours l’obsession et la volonté de gagner. Mais je ne sais pas si on peut parler de frustration car je pense qu’on ne méritait pas de gagner. Notre discours n’a pas changé depuis hier, ce n’est pas un long fleuve tranquille, on savait que nos seize derniers matches de championnat n’allaient pas être simples mais on reste sur la même position, à savoir jouer les matches pour les gagner », a lâché le dirigeant du Stade Rennais dans des propos relayés par Ouest-France. Prochain rendez-vous pour les Bretons samedi soir face au Stade Brestois 29.