La relation entre Julien Stéphan et le Stade Rennais traverse une zone de turbulences. Le technicien breton martèle ainsi depuis plusieurs jours qu’il ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Sous contrat jusqu’en 2020 avec le club breton, Stéphan souhaitait s’entretenir avec son président Olivier Létang pour connaître ses intentions sur le projet du SRFC.

Et selon les informations de RMC Sport, un rapprochement aurait eu lieu entre les deux parties. Létang et Stéphan se seraient ainsi rencontrés mardi et les négociations se dérouleraient dans un climat serein. Pour rappel, le président rennais propose une année supplémentaire à l’intéressé. Un dénouement heureux pourrait intervenir dans les prochains jours.