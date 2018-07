Cela faisait de nombreux mois qu’ils se tournaient autour, c’est désormais officiel, Manchester City et Riyad Mahrez ont scellé leur union mardi soir. L’international algérien de 27 ans a signé un contrat de cinq ans avec les Citizens et a expliqué sur le site officiel du club anglais sa joie de rejoindre City. « Je suis tellement heureux de rejoindre City, une équipe qui joue un beau football avec Pep Guardiola. »

Avant d’aller plus loin et de justifier son choix. « Les voir évoluer, même de loin, était un plaisir. Pep a la volonté de créer un jeu offensif, ce qui est parfait pour moi. Les performances de City la saison dernière étaient excellentes. Ils redéfinissent le football anglais et je voulais faire partir de cette aventure. Je crois que l’on peut avoir beaucoup de succès ces prochaines années. Je pense que mon propre jeu va s’améliorer sous le commandement de Pep. » On ne demande qu’à le croire.