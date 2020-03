Samedi, l’OGC Nice et l’AS Monaco vont s’affronter lors du traditionnel derby de la Côte d’Azur. Une rencontre qui vaudra aussi chère dans la course aux places européennes puisque les Aiglons (38 points) talonnent les Monégasques (40 points).

En conférence de presse avant ce choc, Robert Moreno a dit tout le bien qu’il pensait de l’OGCN et de son entraîneur Patrick Vieira. « J’aime cette équipe car il y a un entraîneur qui travaille bien, avec un bon style de jeu. J’espère qu’on aura plus de qualités qu’ils n’en auront. Mais ils ont un bon entraîneur et une bonne équipe ». Les Niçois apprécieront !