Auteur d’une incroyable saison sur le plan individuel (44 buts en 52 matchs toutes compétitions confondues), Mohamed Salah a impressionné le monde du ballon rond. Des statistiques qui lui permettent d’entrer dans le cercle fermé des très grands joueurs, au point même d’être comparé aux deux géants Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Dans une interview accordée à L’Equipe Magazine, le principal intéressé s’est dit fier d’être comparé à ces deux légendes vivantes du football. « Quand on rapproche mon nom des leurs, je ressens de la fierté. Ils brillent depuis très longtemps et réalisent des carrières vraiment remarquables. Moi, je poursuis mon chemin et on verra ». C’est dit !