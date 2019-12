Invité à s’exprimer sur la chaîne de télévision Al Kass (Qatar), Samir Nasri a évoqué plusieurs sujets dont la sélection algérienne. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille en a d’ailleurs profité pour dire tout le bien qu’il pensait du capitaine des Fennecs Riyad Mahrez. Ses propos sont relayés par Le Buteur.

« Entre Mahrez et Salah, je préférerais évoluer aux côtés de Mahrez. Pourquoi ? Car il est Algérien et j’aime aussi son style de jeu (...) Mahrez est un joueur collectif, tandis que Salah est beaucoup plus un joueur individuel. Il aspire seulement à marquer des buts. Je ne dirais pas que Salah est égoïste, mais il court derrière les buts et les statistiques. Mahrez, quant à lui, tu peux jouer des unes-deux avec lui. C’est un joueur avec qui tu peux facilement évoluer. » Enfin, quand il lui a été demandé qui était selon lui le meilleur joueur arabe du moment, il a répondu Mahrez. Le joueur de Manchester City appréciera.