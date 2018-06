À la veille du dernier match de préparation de l’équipe de France contre les Etats-Unis (samedi 9 à 21h, en direct sur Foot Mercato), Samuel Umtiti s’est présenté en conférence de presse. L’international français, qui a prolongé il y a peu son contrat avec le FC Barcelone, en a profité pour exprimer son soulagement : « Je me sens léger, je ne veux plus me poser cette question de savoir comment ça va se passer, les discussions. C’est une chose de faite, je peux me concentrer sur le terrain et être performant. »

En 2016, le défenseur de 24 ans avait bouclé son transfert de l’Olympique Lyonnais vers le Barça après l’Euro. Samuel Umtiti, qui sait de quoi il parle, a donc suggéré à Nabil Fekir, très proche de Liverpool, de régler son cas personnel avant le Mondial. « Pour Nabil, je n’ai pas eu cette discussion. Je n’en ai pas parlé parce que je suis passé par là à l’Euro donc c’est mieux de régler ça soit même. Donc j’espère que ça se fera avant la Coupe du monde quand même », a-t-il expliqué dans la foulée. Le capitaine de l’OL va-t-il l’écouter ?