Les huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions se terminent ce soir avec notamment un duel entre Schalke 04 et Manchester City. A domicile, le club de la Ruhr s’organise dans un 3-4-3. Ralf Fährmann prend place dans les cages tandis que Salif Sané, Matija Nastasic et Jeffrey Bruma forment la défense. Daniel Caligiuri et Bastian Oczipka se positionnent en tant que pistons tandis que Weston McKennie et Nabil Bentaleb constituent le double pivot. Hamza Mendyl et Suat Serdar soutiennent Mark Uth en pointe de l’attaque des Knappen.

En face, Manchester City propose un onze ambitieux avec Ederson dans les cages. Le Brésilien peut compter en défense sur Kyle Walker, Nicolas Otamendi, Fernandinho et Aymeric Laporte. Le milieu de terrain est composé de Ilkay Gündogan, Kevin De Bruyne et David Silva. Les ailes sont occupées par Bernardo Silva et Raheem Sterling. Enfin, Sergio Agüero se retrouve en pointe du système mancunien.

Les compositions :

Schalke 04 : Fährmann - S. Sané, Nastasic, Bruma - Caligiuri, McKennie, Bentaleb, Oczipka, - Serdar, Uth, Mendyl

Manchester City : Ederson - Walker, Otamendi, Fernandinho, Laporte - Gündogan, De Bruyne, D. Silva - B. Silva, Agüero, Sterling