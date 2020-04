Lundi soir, dans le cadre d’un live instagram, l’ancien Parisien a accepté de répondre aux questions de l’Association Savigny, dans le cadre de la rubrique « Sevran a du talent ». À cette occasion, le latéral droit de Tottenham a évoqué l’affaire périscope mais aussi sa brouille avec Jérome Rothen. Il s’est également prêté au jeu du onze de rêve. Si Serge Aurier nous avait dévoilé son onze de rêve en 2015, il a dévoilé cette fois-ci son onze all star africain.

Et l’équipe proposée par l’international ivoirien a fière allure. Le portier camerounais André Onana serait dans les buts. Devant, la défense serait composée d’une charnière Kalidou Koulibaly-Eric Bailly avec Achraf Hakimi et Serge Aurier sur les côtés. Deux joueurs évolueraient devant la défense, à savoir Geoffrey Kondogbia et Frank Kessie. Devant, une attaque de feu composée de Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang et Mohamed Salah serait alimentée en ballon par un Nicolas Pépé placé en 10 et en chef d’orchestre de cette folle puissance offensive. Un choix personnel pour ce onze de rêve africain dixit Serge Aurier, qui a indiqué qu’il aurait pu aussi mettre Riyad Mahrez, Idrissa Gueye ou encore Medhi Benatia dans cette équipe qui ferait rêver bon nombre d’africains ou de fans de football tout simplement.