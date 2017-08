Chaque dossier mercato du FC Barcelone semble être un feuilleton interminable. À l’instar des dossiers Coutinho et Dembelé, celui menant à Jean-Michaël Seri est tout sauf lisible. Et si hier encore Nice se voulait confiant dans sa capacité à retenir son milieu de terrain ivoirien, pour la presse catalane et en particulier Mundo Deportivo, l’affaire serait déjà bouclée pour 40 M€, soit le montant de la clause sous seing privée du joueur.

Et si l’on se fie à MD, le transfert pourrait même être annoncé à l’issue de la rencontre de Ligue des Champions ce mardi soir entre Nice et Naples. Le média catalan indiquant que le l’OGCN et le Barça négocient depuis hier et que le club azuréen souhaite établir une relation de confiance durable avec le club espagnol. En ce sens, Nice aurait demandé à la direction du Barça de laisser Seri jouer son ultime match avec Nice en Ligue des Champions...