Dans une mauvaise passe en championnat avec une triste dix-septième place, l’Atalanta devait se réveiller au plus vite. La Dea ne s’est pas manquée et Marten De Roon (25e) puis Josip Ilicic ont rapidement mis leur club sur les bons rails (28e). Federico Barba a ensuite dû laisser ses coéquipiers du Chievo Vérone à dix (40e). Josip Ilicic en a profité pour inscrire un triplé (50e et 52e) et Robin Gosens a mis son but (72e). Finalement, Valter Birsa a réduit le score sur penalty (84e) pour sauver l’honneur. L’Atalanta s’impose 5-1 et s’offre un peu d’air.

Longtemps perturbée par une vaillante équipe de Parme, la Lazio a hésité, mais n’a pas abandonné. Alors quand Ciro Immobile a pu donner l’avantage à son équipe sur penalty, il n’a pas tremblé (81e). Dans les derniers instants, Joaquin Correa a confirmé le succès (2-0) des Biancocelesti. Enfin, Bologne et Torino se sont quittés sur un match nul (2-2). Plus tôt dans l’après-midi, Frosinone et Empoli ont fait le spectacle avec un match nul 3-3 qui ne contente personne.

Les résultats de l’après-midi :

Frosinone 3-3 Empoli : Matias Silvestre (8e CSC) et Daniel Ciofani (54e SP et 63e) pour Frosinone ; Miha Zajc (32e), Matias Silvestre (48e) et Salih Uçan (79e) pour Empoli

Chievo 1-5 Atalanta : Valter Birsa (84e SP) pour le Chievo ; Marten De Roon (25e), Josip Ilicic (28e, 50e et 52e) et Robin Gosens (72e) pour l’Atalanta

Parme 0-2 Lazio : Ciro Immobile (81e SP) et Joaquin Correa (90e +4) pour la Lazio

Bologne 2-2 Torino : Federico Santander (59e) et Arturo Calabresi (77e) pour Bologne ; Iago Falqué (13e) et Daniele Baselli (54e) pour le Torino