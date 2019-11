Avant le dernier match entre la SPAL et la Sampdoria programmé lundi (20h45), l’AC Milan recevait la Lazio ce dimanche soir dans le cadre de la 11e journée de Serie A. Onzièmes avant ce match, les Rossoneri voulaient faire chuter les Biancocelesti, sixièmes et sur une série de cinq matches sans défaite en championnat. Sur la pelouse de San Siro, les visiteurs refroidissaient rapidement les locaux.

Bien servi par Lazzari, Immobile plaçait une tête imparable (25e, 0-1). Mais trois minutes plus tard, Bastos marquait malheureusement contre son camp (28e, 1-1). Les deux formations étaient donc dos à dos, et ce pendant un bon moment. Cependant, en fin de match, Correa crucifiait les Milanais (83e, 1-2). La Lazio s’imposait et grimpait au quatrième rang. L’AC Milan restait onzième.