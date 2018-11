Après la victoire de Naples vendredi soir contre Empoli (5-1) et le succès de l’Inter plus tôt dans la journée sur le Genoa (5-0), la Roma voulait également prendre trois points pour rester au contact des équipes de tête. En face, la Fiorentina était dans le même cas et voulait frapper un grand coup face à un concurrent direct. Et dans ce choc de haut de tableau, les deux équipes se sont quittées sur un score nul (1-1).

Dans une première mi-temps très serrée, Edin Dzeko était le premier à se mettre en évidence, mais sa tentative passait au-dessus du but de Lafont (22e). Dix minutes plus tard, Simeone crochetait Olsen dans la surface. Le portier suédois se rendait coupable d’une faute et concédait un penalty que transformait Veretout (1-0, 33e). Au retour des vestiaires, Zaniolo butait sur Lafont (53e) avant que Gerson ne bute lui sur Olsen (58e). En fin de match, Florenzi égalisait pour les siens après une mauvaise relance de Lafont (1-1, 85e). Les deux équipes se quittaient finalement dos à dos (1-1). La Fiorentina conserve sa 6e place. La Roma monte une marche et est 7e, à égalité de points avec la Viola.