La saison 2018-2019 s’achève tout doucement et la Juventus se déplaçait sur la pelouse de la Sampdoria pour son ultime match de Serie A. Les Bianconeri avaient à cœur de bien finir malgré un effectif largement remanié. L’occasion également de célébrer le dernier match d’Andrea Barzagli en tant que joueur professionnel. Pourtant la rencontre mettait du temps à s’animer et les deux formations se quittaient sur un score nul et vierge après une triste première période.

Si le spectacle n’était pas au rendez-vous, le jeu se libérait un peu en seconde période. La Juventus pensait d’ailleurs ouvrir le score grâce à une balle en profondeur de Manolo Portanova pour Moïse Kean qui battait Rafael (80e). Sa réalisation était refusée pour une position de hors-jeu. Grégoire Defrel ne se faisait pas prier et marquait grâce à une sublime remise de Manolo Gabbiadini (85e). Gianluca Caprari parachevait ce succès dans le temps additionnel. Avec cette victoire 2-0, la Sampdoria termine la saison de bien belle manière.