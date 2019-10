Mario Balotelli n’avait pas été dans la sauce depuis un moment, mais ce samedi, ses nerfs ont de nouveau lâché lors de la défaite de Brescia à Gênes (3-1), où Thiago Motta débutait comme entraîneur. Furieux quand, en seconde période, il a été remplacé par Alfredo Donnarumma (72e), alors que le score était toujours de 1-1, l’ancien attaquant de l’OM a donné un coup de pied à l’un des nombreux appareils photos installés dans la zone réservée aux journalistes au moment de quitter le terrain. Un geste qui pourrait coûter cher à Mario Balotelli, car Massimo Lovati, photographe professionnel et propriétaire de l’appareil photo victime du pied de l’Italien, réclame des comptes au club lombard.

Sur Instagram, le photographe a chargé contre Balotelli. « Quand Balotelli a été appelé sur le banc, il s’est servi de l’appareil photo comme d’un ballon de football et l’a frappé contre les panneaux publicitaires. Le ramasseur de balles qui l’a vu m’a immédiatement averti pour m’expliquer ce qui s’était passé. J’ai constaté que l’appareil et l’objectif étaient visiblement endommagés (le boîtier s’est cassé) et qu’ils ne fonctionnaient plus » a dénoncé Lovati, avant de réclamer un dédommagement de la part du club lombard. « Je n’ai pas de mots et je ne ferai délibérément pas de commentaires. A la fin de la rencontre, j’ai parlé avec le Directeur du Football de Brescia et je lui ai montré l’appareil photo et l’objectif endommagés. Je lui ai dit que la semaine prochaine, j’apporterai tout au centre Canon agréé de Milan pour vérifier les dommages et quantifier le coût des réparations ou du remplacement, tant pour l’appareil, le booster que l’objectif. Ce sont des outils fragiles qui ne doivent pas être frappés avec un pied. Il faut du respect pour les gens qui travaillent et pour leurs outils ! » a-t-il conclu.