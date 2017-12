Alors que le monde du football italien ne se repose pas pendant les fêtes, l’AC Milan aurait pourtant bien besoin de prendre des vacances. A la peine cette saison, les hommes de Gennaro Gattuso se sont à nouveau inclinés à domicile, face à l’Atalanta, pour le compte de la 18e journée de Serie A (0-2).

Menés depuis la 32e minute, sur un but de Bryan Cristante, à l’affût sur un ballon relâché par Gigio Donnarumma, les Rossoneri ne sont jamais parvenu à faire leur retard. Pire, ils ont encaissé un second but, oeuvre de Josip Ilicic, tout juste entré en jeu et qui venait conclure une contre-attaque éclair d’un plat du pied droit devant le but (0-2, 72e). Avec cette victoire, l’Atalanta grimpe à la 7e place (27 points), alors que le Milan, qui concède sa huitième défaite de la saison, stagne au 11e rang (21 points), à 24 unités du leader Naples.

