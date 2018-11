Après la victoire de la Lazio Rome contre SPAL plus tôt dans la journée (4-1), la 11e journée de Serie A continuait ce dimanche. En effet, trois affiches étaient au programme, dont un Sampdoria-Torino important pour la cinquième place. Et dans ce choc du haut de tableau, les Turinois n’ont pas fait dans le détail et se sont largement imposés (1-4). Tout avait bien commencé pour le Torino puisque Belotti s’offrait un doublé dans le premier acte (0-1, 12e puis 0-2, 43e). En seconde période, Iago Falque marquait un troisième but (0-3, 56e) avant que Quagliarella ne réduise le score (1-3, 65e). Finalement, Izzo concluait ce beau succès turinois (1-4, 78e). Un succès permettant au Torino de prendre la 7e place. La Sampdoria est 10e.

Sur les autres pelouses, Sassuolo a fait la bonne opération en enfonçant un peu plus le Chievo (0-2). Avant la pause, Berardi trouvait Di Francesco pour l’ouverture du score (0-1, 42e). Dans les derniers instants, Emanuele Giaccherini (0-2, 90e +4) trompait son propre gardien. Sassuolo monte sur la 6e place, tandis que le Chievo reste lanterne rouge avec -1 point (la fédération italienne leur avait retiré 3 points en début de saison pour falsification de comptes). Enfin, Frosinone et Parme s’affrontait également, mais aucune équipe n’a su prendre le dessus sur l’autre (0-0). Frosinone reste avant dernier, tandis que Parme monte à la 11e place.