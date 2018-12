La quinzième journée de Serie A se terminait ce dimanche soir avec un duel entre l’AC Milan et le Torino. Les Milanais, 4e du championnat, voulaient profiter des contre-performances de la Lazio et de la Roma, pour prendre le large et revenir sur l’Inter. De son côté, le Torino avait l’occasion de revenir à un point de leurs adversaires du soir en cas de succès.

Dès le début de match, Iago Falqué tentait d’ouvrir le score de la tête, mais Donnarumma sortait une belle parade (5e). Dix minutes plus tard, Belotti voyait sa frappe passer au-dessus (17e). En fin de première période, l’arbitre faisait appel à la vidéo pour une action litigieuse dans la surface du Torino, mais il n’accordait finalement pas un penalty (45e+2). Les deux équipes ne nous offraient pas un grand spectacle, à l’image d’un gros raté de Cutrone (87e) et se séparaient sur un nul logique (0-0). Les locaux restent 4e, tandis que le Torino monte à la 6e place.