La 19e journée de Serie A continuait ce samedi avec une affiche entre le Napoli et Bologne. Les locaux, dauphins de la Juventus, voulaient l’emporter afin de ne pas perdre de terrain sur la Vieille Dame. Mais ils souhaitaient également reprendre 5 points d’avance sur l’Inter Milan, vainqueur à Empoli (0-1). En face, Bologne restait sur 11 matches sans victoire en Serie A. Et malgré une bonne résistance des visiteurs, Naples s’est imposé en fin de match (3-2). Une rencontre marquée par un vibrant hommage à Kalidou Koulibaly, victime d’agissements racistes lors du déplacement contre l’Inter Milan (0-1). Après une première occasion de Poli (4e), Naples ouvrait le score et Milik profitait d’un cafouillage dans la surface pour ouvrir le score (1-0, 16e).

Les locaux tentaient alors de doubler la mise mais ni Mertens (25e), ni Milik (32e, 33e) ne parvenaient à trouver la faille avant la pause. Pire, Bologne égalisait par l’intermédiaire de Santander (1-1, 37e). Mais au retour des vestiaires, l’attaquant polonais du Napoli s’offrait un doublé sur un bon ballon de Kevin Malcuit (2-1, 51e). Falcinelli manquait ensuite une grosse occasion (53e), tout comme Mertens (73e). Et finalement, Bologne égalisait par l’intermédiaire de Danilo, seul à la réception d’un coup-franc de Pulgar (2-2, 80e). Mais dans les dernières minutes, Dries Mertens offrait la victoires aux siens d’une frappe puissante au premier poteau (3-2, 89e). Naples reprend ses 5 points d’avance sur l’Inter et reste à 9 points de la Juventus.